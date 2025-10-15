DAX24.212 -0,1%Est505.617 +1,2%MSCI World4.289 +0,3%Top 10 Crypto15,41 ±0,0%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.461 -1,2%Euro1,1627 +0,1%Öl62,46 +0,3%Gold4.197 +1,3%
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittwochmittag freundlich

15.10.25 12:04 Uhr
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittwochmittag freundlich

Die Aktie von Porsche vz zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 40,95 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
40,93 EUR 0,21 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche vz-Papiere um 11:49 Uhr 1,4 Prozent. Die Porsche vz-Aktie legte bis auf 41,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 40,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 150.708 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Am 26.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 71,28 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Kursplus von 74,07 Prozent wieder erreichen. Am 26.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie.

Porsche vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,00 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,04 EUR an.

Porsche vz ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche vz 1,35 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,30 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,45 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 24.10.2025 dürfte Porsche vz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 23.10.2026 wird Porsche vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche vz einen Gewinn von 0,303 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
14.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
10.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Porsche vz HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Porsche vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
10.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
09.09.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Porsche vz HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Porsche vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.2025Porsche Market-PerformBernstein Research
22.09.2025Porsche HoldWarburg Research
22.09.2025Porsche NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
25.04.2025Porsche UnderweightMorgan Stanley

