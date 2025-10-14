Porsche vz Aktie News: Porsche vz verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

So entwickelt sich Porsche vz

Die Aktie von Porsche vz zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Porsche vz-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 40,84 EUR.

Die Porsche vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 40,84 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Porsche vz-Aktie sogar auf 40,92 EUR. Das Tagestief markierte die Porsche vz-Aktie bei 40,74 EUR. Bei 40,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.052 Porsche vz-Aktien.

Am 15.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 71,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 74,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche vz-Aktie. Am 26.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,58 EUR. Abschläge von 3,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Porsche vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,04 EUR je Porsche vz-Aktie an.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Porsche vz ein EPS von 1,35 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 9,30 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,45 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,303 EUR je Aktie belaufen.

