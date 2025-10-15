Porsche vz Aktie News: Porsche vz legt am Mittwochnachmittag zu

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 40,86 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für das Porsche vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 40,86 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche vz-Aktie bisher bei 41,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,82 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 238.347 Porsche vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.10.2024 bei 71,28 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 42,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,58 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Porsche vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,00 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,04 EUR an.

Am 30.07.2025 hat Porsche vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 1,35 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 10,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 24.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 23.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,303 EUR je Porsche vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

Chinesischer Automarkt wächst im September

VW-Aktie zieht an: CEO hält Verbrenner-Aus 2035 für 'unrealistisch'

Porsche-Aktie schwächelt: Autobauer mit rückläufigem Absatz in den ersten neun Monaten