Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag mit Kurseinbußen

17.09.25 16:13 Uhr
Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 44,00 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
44,47 EUR 0,25 EUR 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 44,00 EUR. Die Porsche-Aktie sank bis auf 43,58 EUR. Bei 44,23 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 254.797 Porsche-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 75,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche-Aktie mit einem Kursplus von 70,45 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2025 (39,58 EUR). Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 10,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,11 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,63 EUR.

Porsche veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Porsche im vergangenen Quartal 9,30 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche 10,45 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche am 24.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 23.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 1,70 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

So stark sind die Gewinne der Autobauer eingebrochen

Porsche-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight

Porsche-Aktie dreht ins Minus: Sportwagenbauer will nicht in den USA produzieren - Die Gründe

Bildquellen: tratong / Shutterstock.com

Nachrichten zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
09.09.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Porsche Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Porsche HoldWarburg Research
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
04.08.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Porsche Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Porsche HoldWarburg Research
31.07.2025Porsche Market-PerformBernstein Research
31.07.2025Porsche NeutralUBS AG
31.07.2025Porsche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
25.04.2025Porsche UnderweightMorgan Stanley
02.10.2023Porsche UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen