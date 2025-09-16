Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 44,00 EUR abwärts.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 44,00 EUR. Die Porsche-Aktie sank bis auf 43,58 EUR. Bei 44,23 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 254.797 Porsche-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 75,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche-Aktie mit einem Kursplus von 70,45 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2025 (39,58 EUR). Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 10,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,11 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,63 EUR.

Porsche veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Porsche im vergangenen Quartal 9,30 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche 10,45 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche am 24.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 23.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 1,70 EUR in den Büchern stehen haben wird.

