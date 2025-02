Porsche Aktie News: Porsche gibt am Mittag ab

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 57,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,1 Prozent auf 57,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche-Aktie bis auf 56,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 105.161 Porsche-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2024 bei 96,56 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 68,81 Prozent Luft nach oben. Bei 54,98 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,88 Prozent.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,12 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,13 EUR je Porsche-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 30.10.2024. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,12 Prozent auf 9,11 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 9,70 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Porsche am 12.03.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Porsche.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,27 EUR je Aktie belaufen.

