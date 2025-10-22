Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 43,20 EUR.

Die Porsche vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 1,2 Prozent auf 43,20 EUR nach. Im Tief verlor die Porsche vz-Aktie bis auf 43,16 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,53 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 18.286 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 71,28 EUR erreichte der Titel am 26.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 65,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,58 EUR. Dieser Wert wurde am 26.06.2025 erreicht. Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 9,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Analysten bewerten die Porsche vz-Aktie im Durchschnitt mit 45,96 EUR.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Porsche vz ein EPS von 1,35 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche vz 9,30 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,45 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 23.10.2026.

In der Porsche vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 2,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

