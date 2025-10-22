Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Porsche vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 43,28 EUR abwärts.

Die Porsche vz-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 43,28 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche vz-Aktie bis auf 42,91 EUR. Bei 43,53 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 201.006 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 71,28 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.10.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche vz-Aktie somit 39,28 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2025 (39,58 EUR). Mit Abgaben von 8,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche vz-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche vz-Aktie bei 45,96 EUR.

Am 30.07.2025 lud Porsche vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,35 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,30 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 24.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 23.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche vz-Aktie in Höhe von 2,95 EUR im Jahr 2027 aus.

