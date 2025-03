Porsche Aktie News: Porsche gibt am Donnerstagmittag ab

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,3 Prozent auf 47,85 EUR.

Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 4,3 Prozent auf 47,85 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Porsche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,15 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,90 EUR. Zuletzt wechselten 1.137.184 Porsche-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 96,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche-Aktie somit 50,45 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.03.2025 bei 47,15 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 1,46 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,87 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 63,14 EUR je Porsche-Aktie an.

Am 30.10.2024 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,34 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,11 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,40 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 06.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

