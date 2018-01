adidas-Aktie klettert - Finanzchef peilt höheren US-Marktanteil an

Händler begründeten die Kursgewinne bei den Papieren mit Aussagen des Finanzchefs Harm Ohlmeyer in einem Interview mit der "Börsen-Zeitung", wonach adidas seinen Marktanteil in den USA deutlich steigern will. Er nannte dabei das international gewohnte Niveau eines Marktanteils von 15 bis 20 Prozent als mittelfristiges Ziel.

Händler bezifferten den gegenwärtigen Marktanteil in den Vereinigten Staaten am Montag auf lediglich 10 Prozent. Commerzbank-Analyst Andreas Riemann wertet die Aussagen von Ohlmeyer so, dass das Unternehmen aus Herzogenaurach künftig auch in den USA stärker zulegen werde als der Markt selbst. Darüber hinaus sehe es so aus, als könnte es für die US-Tochter Reebok 2018 besser laufen, schrieb der Experte in einem ersten Statement./tih/jha/

