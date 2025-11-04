ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 5,09 EUR.
Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte um 11:40 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 5,09 EUR. In der Spitze büßte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 4,91 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,96 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 114.623 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 8,53 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 67,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Abschläge von 11,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,051 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,32 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,21 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 907,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 13.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,783 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE
