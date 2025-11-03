ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 5,27 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 5,27 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,25 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 5,27 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.288 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,53 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.08.2025 erreicht. Gewinne von 61,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Mit einem Kursverlust von 14,61 Prozent würde die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,051 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,32 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 840,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 7,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 907,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 13.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,783 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

