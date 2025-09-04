ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Mittag tiefer

DAX23.816 +0,2%ESt505.360 +0,3%Top 10 Crypto15,72 +2,2%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.111 +1,2%Euro1,1685 +0,3%Öl66,64 -0,4%Gold3.549 +0,1%
05.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 8,06 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
8,00 EUR -0,16 EUR -1,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:40 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 8,06 EUR. Das bisherige Tagestief markierte ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 8,05 EUR. Bei 8,13 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 58.259 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,53 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.08.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 5,90 Prozent Luft nach oben. Bei 4,50 EUR fiel das Papier am 02.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 79,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,056 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 7,68 EUR angegeben.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 840,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 7,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 907,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 13.11.2025 vorlegen. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 0,839 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1-Aktie steigt: Berlusconi-Konzern übernimmt die volle Kontrolle

ProSiebenSat.1-Aktie verliert: ProSiebenSat.1 muss laut Berlusconi lokaler werden

ProSiebenSat.1-Aktie tief im Minus: MFE-Angebotsfrist läuft aus

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumRatingAnalyst
01.09.2025ProSiebenSat1 Media SE SellWarburg Research
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE HaltenDZ BANK
05.08.2025ProSiebenSat1 Media SE NeutralUBS AG
01.08.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.05.2025ProSiebenSat1 Media SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE HaltenDZ BANK
05.08.2025ProSiebenSat1 Media SE NeutralUBS AG
01.08.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE NeutralUBS AG
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
01.09.2025ProSiebenSat1 Media SE SellWarburg Research
26.03.2025ProSiebenSat1 Media SE SellGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
28.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
04.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research

