ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Um 15:52 Uhr sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 8,01 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 8,03 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,97 EUR. Zuletzt wechselten 185.853 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.06.2022 auf bis zu 10,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,34 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,44 EUR am 12.10.2022. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 24,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,96 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

Am 04.11.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ProSiebenSat1 Media SE ein EPS von 0,26 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.055,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.055,00 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2021 1,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images