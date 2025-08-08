ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Montagvormittag mit Aufschlag

Kurs der ProSiebenSat1 Media SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere um 09:07 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 7,92 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,88 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 61.616 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,13 EUR erreichte der Titel am 29.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 2,65 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 4,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 76,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,056 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,71 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025 vor. ProSiebenSat1 Media SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,39 Prozent auf 840,00 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 907,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von ProSiebenSat1 Media SE wird am 13.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,860 EUR fest.

