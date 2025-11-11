ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE zeigt sich am Vormittag gestärkt
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt ging es für das ProSiebenSat1 Media SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 5,08 EUR.
Um 09:04 Uhr sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 5,08 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 5,08 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 7.065 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 8,53 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 68,08 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 11,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,051 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,32 EUR.
Am 31.07.2025 lud ProSiebenSat1 Media SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,06 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 840,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 7,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 907,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,780 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Hold
|Warburg Research
|18.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Equal Weight
|Barclays Capital
