ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagvormittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 7,93 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:00 Uhr 0,1 Prozent auf 7,93 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sank bis auf 7,93 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,93 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.285 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 8,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,52 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.12.2024 (4,50 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 76,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,056 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,71 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. ProSiebenSat1 Media SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,21 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,39 Prozent auf 840,00 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 907,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,860 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSieben-Aktie stabil: Spekulationen um Zukunft von Joko und Klaas

Übernahmeschlacht um ProSiebenSat.1: MFE liegt vorn - Aktie etwas höher

ProSiebenSat.1-Spitze empfiehlt Annahme von Berlusconi-Angebot - Aktie tiefer