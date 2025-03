ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Montagmittag mit Kursfeuerwerk

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,0 Prozent auf 6,59 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,0 Prozent auf 6,59 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,64 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 270.755 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.04.2024 bei 7,98 EUR. 21,18 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 4,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.12.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,66 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,084 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,90 EUR an.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ProSiebenSat1 Media SE ein EPS von -0,26 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat ProSiebenSat1 Media SE im vergangenen Quartal 1,26 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ProSiebenSat1 Media SE 1,28 Mrd. EUR umsetzen können.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 15.05.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 07.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,929 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Mittwochnachmittag mit Gewinnen

Börse Frankfurt: SDAX zum Start in Grün

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX schlussendlich in der Verlustzone