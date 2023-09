ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE wird am Mittag ausgebremst

Notierung im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 6,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:41 Uhr um 0,6 Prozent auf 6,80 EUR ab. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,78 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 71.897 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Bei 10,23 EUR erreichte der Titel am 20.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 6,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 5,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,90 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 04.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,26 EUR, nach 0,26 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.055,00 EUR gegenüber 1.055,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 06.11.2024.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX sackt letztendlich ab

Börse Frankfurt in Rot: MDAX notiert zum Ende des Montagshandels im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX nachmittags