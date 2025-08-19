PUMA SE Aktie News: PUMA SE zieht am Nachmittag an

PUMA SE im Blick

Die Aktie von PUMA SE zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die PUMA SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 18,13 EUR nach oben.

Die PUMA SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 18,13 EUR. Zwischenzeitlich stieg die PUMA SE-Aktie sogar auf 18,13 EUR. Bei 18,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 304.831 PUMA SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,93 EUR) erklomm das Papier am 11.11.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PUMA SE-Aktie 164,37 Prozent zulegen. Am 18.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,05 EUR ab. Der derzeitige Kurs der PUMA SE-Aktie liegt somit 6,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

PUMA SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,610 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,126 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,85 EUR je PUMA SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PUMA SE am 24.07.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,67 EUR gegenüber 0,28 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,94 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte PUMA SE am 30.10.2025 präsentieren. PUMA SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,953 EUR je Aktie in den PUMA SE-Büchern.

