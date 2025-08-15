PUMA SE Aktie News: PUMA SE präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von PUMA SE gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 18,49 EUR zu.

Um 15:49 Uhr sprang die PUMA SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 18,49 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die PUMA SE-Aktie sogar auf 18,68 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,13 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 381.335 PUMA SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PUMA SE-Aktie somit 61,42 Prozent niedriger. Am 18.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,05 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,82 Prozent.

Für PUMA SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,610 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,126 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,85 EUR je PUMA SE-Aktie aus.

Am 24.07.2025 hat PUMA SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,67 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,27 Prozent auf 1,94 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,12 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können PUMA SE-Anleger Experten zufolge am 28.10.2026 werfen.

2025 dürfte PUMA SE einen Verlust von -1,953 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

