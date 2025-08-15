PUMA SE Aktie News: PUMA SE reagiert am Vormittag positiv

Kurs der PUMA SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von PUMA SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 18,24 EUR zu.

Die PUMA SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 18,24 EUR. In der Spitze gewann die PUMA SE-Aktie bis auf 18,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,13 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.023 PUMA SE-Aktien.

Bei 47,93 EUR erreichte der Titel am 11.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der PUMA SE-Aktie ist somit 162,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,53 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,610 EUR an PUMA SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,126 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 25,85 EUR an.

Am 24.07.2025 lud PUMA SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,67 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PUMA SE ein EPS von 0,28 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat PUMA SE 1,94 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,12 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte PUMA SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,953 EUR je PUMA SE-Aktie.

