PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Nachmittag fester

Die Aktie von PUMA SE gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von PUMA SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,4 Prozent auf 21,59 EUR.
Das Papier von PUMA SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,4 Prozent auf 21,59 EUR. Zwischenzeitlich stieg die PUMA SE-Aktie sogar auf 21,67 EUR. Bei 21,29 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 659.966 PUMA SE-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 11.11.2024 auf bis zu 47,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 122,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PUMA SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 18.08.2025 Kursverluste bis auf 17,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 21,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem PUMA SE seine Aktionäre 2024 mit 0,610 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,126 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,26 EUR je PUMA SE-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte PUMA SE am 24.07.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,67 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PUMA SE ein EPS von 0,28 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,27 Prozent auf 1,94 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
PUMA SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der PUMA SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.10.2026.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,899 EUR je PUMA SE-Aktie.
Analysen zu PUMA SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:56
|PUMA SE Neutral
|UBS AG
|26.08.2025
|PUMA SE Halten
|DZ BANK
|26.08.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.08.2025
|PUMA SE Sell
|UBS AG
|22.08.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.2025
|PUMA SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|PUMA SE Buy
|Warburg Research
|28.07.2025
|PUMA SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.2025
|PUMA SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.2025
|PUMA SE Buy
|Deutsche Bank AG
|10:56
|PUMA SE Neutral
|UBS AG
|26.08.2025
|PUMA SE Halten
|DZ BANK
|26.08.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.08.2025
|PUMA SE Sell
|UBS AG
|30.07.2025
|PUMA SE Reduce
|Baader Bank
|28.07.2025
|PUMA SE Sell
|UBS AG
|25.07.2025
|PUMA SE Verkaufen
|DZ BANK
|25.07.2025
|PUMA SE Sell
|UBS AG
