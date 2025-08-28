DAX23.957 -0,4%ESt505.367 -0,6%Top 10 Crypto15,36 -3,4%Dow45.410 -0,5%Nas21.436 -1,2%Bitcoin92.829 -3,7%Euro1,1693 +0,1%Öl68,05 -0,3%Gold3.437 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen in Rot -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
Vonovia-Aktie schwächelt: Erste Anleihe am australischen Kapitalmarkt platziert Vonovia-Aktie schwächelt: Erste Anleihe am australischen Kapitalmarkt platziert
BVB-Aktie mit Gewinnen: Attraktive Gegner für Borussia Dortmund - Ehemaliger Aushilfscoach Tullberg verlässt wohl BVB BVB-Aktie mit Gewinnen: Attraktive Gegner für Borussia Dortmund - Ehemaliger Aushilfscoach Tullberg verlässt wohl BVB
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.
PUMA SE im Fokus

PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Nachmittag fester

29.08.25 16:10 Uhr
PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Nachmittag fester

Die Aktie von PUMA SE gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von PUMA SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,4 Prozent auf 21,59 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
21,48 EUR 0,74 EUR 3,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von PUMA SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,4 Prozent auf 21,59 EUR. Zwischenzeitlich stieg die PUMA SE-Aktie sogar auf 21,67 EUR. Bei 21,29 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 659.966 PUMA SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.11.2024 auf bis zu 47,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 122,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PUMA SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 18.08.2025 Kursverluste bis auf 17,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 21,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem PUMA SE seine Aktionäre 2024 mit 0,610 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,126 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,26 EUR je PUMA SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte PUMA SE am 24.07.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,67 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PUMA SE ein EPS von 0,28 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,27 Prozent auf 1,94 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

PUMA SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der PUMA SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.10.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,899 EUR je PUMA SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

Swatch-Aktie steigt kräftig nach Aussagen zum US-Geschäft - Aktien von LVMH, Hermès, PUMA & Co. ziehen mit

PUMA-Aktie fast 16% im Plus: Pinault-Familie erwägt wohl Verkauf ihrer PUMA-Anteile

MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PUMA SE-Investment von vor 5 Jahren verloren

Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

Nachrichten zu PUMA SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
10:56PUMA SE NeutralUBS AG
26.08.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
26.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
26.08.2025PUMA SE SellUBS AG
22.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
28.07.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025PUMA SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:56PUMA SE NeutralUBS AG
26.08.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
26.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
22.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
11.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.08.2025PUMA SE SellUBS AG
30.07.2025PUMA SE ReduceBaader Bank
28.07.2025PUMA SE SellUBS AG
25.07.2025PUMA SE VerkaufenDZ BANK
25.07.2025PUMA SE SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PUMA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen