QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken QIAGEN am Nachmittag auf rotes Terrain

So bewegt sich QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der QIAGEN-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,4 Prozent auf 41,75 EUR.

Die QIAGEN-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,4 Prozent auf 41,75 EUR. Zwischenzeitlich weitete die QIAGEN-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,65 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,13 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 298.891 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 47,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 13,43 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 34,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 18,00 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,160 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,00 EUR.

QIAGEN ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 483,46 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 2,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 496,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der QIAGEN-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 11.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,35 USD je QIAGEN-Aktie.

