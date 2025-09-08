QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag mit stabiler Tendenz

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von QIAGEN. Anleger zeigten sich zuletzt bei der QIAGEN-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 40,52 EUR.

Die QIAGEN-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 40,52 EUR. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,52 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bisher bei 40,25 EUR. Bei 40,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 29.794 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 47,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 14,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 34,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,50 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,160 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete QIAGEN 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,00 EUR an.

Am 05.08.2025 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte QIAGEN ein EPS von -0,85 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent auf 533,54 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 496,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,35 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

