DAX23.689 -0,5%ESt505.362 ±-0,0%Top 10 Crypto15,79 -0,1%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.826 +0,6%Euro1,1741 -0,2%Öl66,57 +0,5%Gold3.648 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir, Alibaba, Allianz im Fokus
Top News
Siemens-Analyse: Buy-Bewertung für Siemens-Aktie von Goldman Sachs Group Inc. Siemens-Analyse: Buy-Bewertung für Siemens-Aktie von Goldman Sachs Group Inc.
VW-Aktie in Grün: Milliardeninvestition in Künstliche Intelligenz geplant VW-Aktie in Grün: Milliardeninvestition in Künstliche Intelligenz geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Kursverlauf

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag mit stabiler Tendenz

09.09.25 12:06 Uhr
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von QIAGEN. Anleger zeigten sich zuletzt bei der QIAGEN-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 40,52 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
40,39 EUR 0,07 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die QIAGEN-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 40,52 EUR. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,52 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bisher bei 40,25 EUR. Bei 40,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 29.794 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 47,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 14,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 34,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,50 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,160 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete QIAGEN 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,00 EUR an.

Am 05.08.2025 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte QIAGEN ein EPS von -0,85 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent auf 533,54 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 496,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,35 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie aber im Minus: Wandelanleihen platziert

QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: QIAGEN-Aktie mit Buy

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: QIAGEN

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
05.09.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
05.09.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
09.05.2025QIAGEN NeutralUBS AG
24.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
07.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
06.02.2025Qiagen NV Registered NeutralUBS AG
20.11.2024QIAGEN HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.02.2021QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
14.12.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK
10.12.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
24.11.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
11.11.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für QIAGEN N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen