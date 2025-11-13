QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zeigt sich am Vormittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von QIAGEN legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 38,63 EUR.

Die QIAGEN-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 38,63 EUR. In der Spitze legte die QIAGEN-Aktie bis auf 38,68 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.030 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Bei 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,37 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,200 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 46,00 EUR.

Am 04.11.2025 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 USD. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 532,58 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 501,87 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

