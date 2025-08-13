DAX24.286 +0,4%ESt505.402 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -0,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.456 -1,8%Euro1,1693 -0,1%Öl65,71 -0,1%Gold3.356 ±0,0%
So entwickelt sich QIAGEN

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

14.08.25 12:07 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 42,06 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
41,82 EUR 0,55 EUR 1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 42,06 EUR. Bei 41,72 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 42,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 53.833 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 12,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 18,59 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,160 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,00 EUR für die QIAGEN-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 05.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,44 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN -0,85 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 533,54 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 496,35 Mio. USD umgesetzt.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,34 USD je QIAGEN-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: QIAGEN

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025QIAGEN KaufenDZ BANK
24.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025QIAGEN KaufenDZ BANK
24.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
09.05.2025QIAGEN NeutralUBS AG
24.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
07.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
06.02.2025Qiagen NV Registered NeutralUBS AG
20.11.2024QIAGEN HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.02.2021QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
14.12.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK
10.12.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
24.11.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
11.11.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK

