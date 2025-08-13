QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich QIAGEN

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 42,06 EUR ab.

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 42,06 EUR. Bei 41,72 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 42,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 53.833 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 12,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 18,59 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,160 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,00 EUR für die QIAGEN-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 05.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,44 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN -0,85 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 533,54 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 496,35 Mio. USD umgesetzt.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,34 USD je QIAGEN-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: QIAGEN-Aktie mit Buy

QIAGEN-Aktie dennoch unter Druck: Umsatzprognose für 2025 angehoben

Investment-Note für QIAGEN-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG