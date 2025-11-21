DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,54 -4,8%Nas22.228 +0,7%Bitcoin72.647 -3,3%Euro1,1501 -0,3%Öl62,15 -1,7%Gold4.081 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J SAP 716460 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung Henry Schein (HSIC): 13 % EPS-Wachstum in Q3 übertrifft Erwartungen - Cloud-Technologie-Boom sichert führende Marktposition! Pivotal-Point Nachverfolgung Henry Schein (HSIC): 13 % EPS-Wachstum in Q3 übertrifft Erwartungen - Cloud-Technologie-Boom sichert führende Marktposition!
23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht 23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
QIAGEN im Fokus

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verteuert sich am Freitagnachmittag

21.11.25 16:08 Uhr
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verteuert sich am Freitagnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 40,18 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
40,02 EUR 0,34 EUR 0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 40,18 EUR. Im Tageshoch stieg die QIAGEN-Aktie bis auf 40,24 EUR. Bei 39,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 170.083 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,36 EUR) erklomm das Papier am 22.01.2025. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 15,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 34,24 EUR am 07.04.2025. Abschläge von 14,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten QIAGEN-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,200 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 46,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 04.11.2025. Das EPS belief sich auf 0,60 USD gegenüber 0,45 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,12 Prozent auf 532,58 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 501,87 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,36 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Deutsche Bank AG: QIAGEN-Aktie erhält Buy

DZ BANK gibt QIAGEN-Aktie Kaufen

QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Prognose erhöht - CEO-Wechsel, Übernahme und Aktienrückkauf angekündigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: QIAGEN

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
20.11.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025QIAGEN KaufenDZ BANK
11.11.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025QIAGEN KaufenDZ BANK
11.11.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.11.2025QIAGEN NeutralUBS AG
09.05.2025QIAGEN NeutralUBS AG
24.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
07.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
06.02.2025Qiagen NV Registered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.02.2021QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
14.12.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK
10.12.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
24.11.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
11.11.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für QIAGEN N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen