QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verteuert sich am Freitagnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 40,18 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 40,18 EUR. Im Tageshoch stieg die QIAGEN-Aktie bis auf 40,24 EUR. Bei 39,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 170.083 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,36 EUR) erklomm das Papier am 22.01.2025. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 15,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 34,24 EUR am 07.04.2025. Abschläge von 14,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten QIAGEN-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,200 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 46,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 04.11.2025. Das EPS belief sich auf 0,60 USD gegenüber 0,45 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,12 Prozent auf 532,58 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 501,87 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,36 USD je Aktie.

