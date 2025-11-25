QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Dienstagvormittag mit Einbußen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 40,84 EUR abwärts.

Die QIAGEN-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 40,84 EUR. Der Kurs der QIAGEN-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,84 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,09 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.886 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (34,24 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 16,17 Prozent sinken.

Nachdem QIAGEN seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,200 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,00 EUR.

QIAGEN ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 532,58 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 501,87 Mio. USD umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 10.02.2026 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass QIAGEN im Jahr 2025 2,36 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Deutsche Bank AG: QIAGEN-Aktie erhält Buy

DZ BANK gibt QIAGEN-Aktie Kaufen

QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Prognose erhöht - CEO-Wechsel, Übernahme und Aktienrückkauf angekündigt