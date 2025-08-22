QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Dienstagmittag höher
Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von QIAGEN legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 42,26 EUR.
Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 42,26 EUR. Zwischenzeitlich stieg die QIAGEN-Aktie sogar auf 42,42 EUR. Bei 42,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 39.109 QIAGEN-Aktien gehandelt.
Am 22.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR an. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 12,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 18,99 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,160 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,00 EUR je QIAGEN-Aktie an.
QIAGEN ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,44 USD gegenüber -0,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 533,54 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 496,35 Mio. USD umgesetzt.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,34 USD je Aktie aus.
Analysen zu QIAGEN N.V.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.2025
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
