QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

27.08.25 12:06 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt fiel die QIAGEN-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 41,97 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
41,82 EUR -0,42 EUR -0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 41,97 EUR. Die QIAGEN-Aktie sank bis auf 41,86 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,13 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.867 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,83 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 34,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie.

QIAGEN-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,160 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 50,00 EUR.

Am 05.08.2025 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,44 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 533,54 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 496,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte QIAGEN am 04.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,35 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
20.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025QIAGEN KaufenDZ BANK
