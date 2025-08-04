DAX24.046 ±0,0%ESt505.398 +0,1%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.509 -0,1%Nas21.656 +0,3%Bitcoin96.578 +1,1%Euro1,1668 +0,2%Öl67,78 ±-0,0%Gold3.407 +0,3%
Blick auf QIAGEN-Kurs

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

28.08.25 16:10 Uhr

28.08.25 16:10 Uhr
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Minus bei 40,03 EUR.

Um 15:53 Uhr fiel die QIAGEN-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 40,03 EUR ab. Die QIAGEN-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 39,49 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 40,10 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 501.565 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2025 auf bis zu 47,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,30 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (34,24 EUR). Mit Abgaben von 14,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,160 USD. Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 50,00 EUR angegeben.

Am 05.08.2025 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,44 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 533,54 Mio. USD gegenüber 496,35 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,35 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
20.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025QIAGEN KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025QIAGEN KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.05.2025QIAGEN NeutralUBS AG
24.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
07.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
06.02.2025Qiagen NV Registered NeutralUBS AG
20.11.2024QIAGEN HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.02.2021QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
14.12.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK
10.12.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
24.11.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
11.11.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK

