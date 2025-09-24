DAX23.464 -0,9%ESt505.437 -0,5%Top 10 Crypto15,40 -1,4%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.085 -1,5%Euro1,1745 ±0,0%Öl68,99 -0,1%Gold3.758 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Gerresheimer A0LD6E Alibaba A117ME Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 D-Wave Quantum A3DSV9 Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Asiens Börsen verhalten -- Trump-Regierung senkt EU-Autozölle -- Intel wirbt um Apple als Investor -- Medizintechnik, BYD, Oracle, Plug Power, H&M, Autotitel, Rheinmetall im Fokus
Top News
Gerresheimer-Aktie höher: Hauck Aufhäuser IB belässt Gerresheimer auf 'Buy' Gerresheimer-Aktie höher: Hauck Aufhäuser IB belässt Gerresheimer auf 'Buy'
Skeptiker überzeugt: Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt Skeptiker überzeugt: Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.

Reiche: Zollsenkung auf EU-Autoexporte bringt Planungssicherheit

25.09.25 10:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
85,50 EUR 0,62 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
52,73 EUR 0,17 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
8,24 EUR 0,01 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
94,04 EUR 0,64 EUR 0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat die Umsetzung des Handelsabkommens zwischen den USA und der EU mit rückwirkenden Autozöllen begrüßt. Damit tritt die vereinbarte Senkung der US-Zölle für EU-Autoexporte in die USA auf 15 Prozent rückwirkend zum 1. August in Kraft.

Wer­bung

"Die rückwirkende Zollsenkung bringt Planungssicherheit", sagte Reiche. "Doch die Zölle bleiben eine erhebliche Belastung - für die Hersteller und insbesondere auch für unsere meist mittelständischen Zulieferer." Sie seien Teil eines herausfordernden geopolitischen Umfelds, das von wachsendem Protektionismus, globalen Überkapazitäten und einer unsichereren Versorgung von Rohstoffen geprägt sei, sagte die CDU-Politikerin.

"Die aktuelle Lage macht eines klar: Deutschland muss seine Hausaufgaben machen. Die See ist rau geworden - und wir müssen unser Schiff wieder seetüchtig machen", betonte Reiche. "Es geht darum, unsere Wettbewerbsfähigkeit zurückzugewinnen. Nur so können wir aus eigener Kraft wieder auf Wachstumskurs kommen."

Das US-Handelsministerium und der US-Handelsbeauftragte hatten zuvor festgestellt, dass die EU die notwendigen Gesetzesvorschläge eingebracht habe, um die im Rahmenabkommen geforderten Zollsenkungen umzusetzen. Das geht aus einem entsprechenden Dokument im US-Handelsregister hervor.

Wer­bung

In der Veröffentlichung des US-Handelsministeriums werden zudem zahlreiche Produkte aus der EU aufgelistet, die von den Zöllen befreit sind - darunter Flugzeuge und Flugzeugteile, Generika, chemische Vorprodukte sowie bestimmte Rohstoffe.

EU-Autobauer weiterhin kaum glücklich mit Situation

Zuletzt lag der Zollsatz für aus der EU in die USA eingeführte Autos bei 27,5 Prozent. Die Senkung auf 15 Prozent sieht zwar nach deutlich weniger aus als bislang - dennoch haben die Autobauer kaum einen Grund zur Freude. Denn der neue Zollsatz ist weit größer als die 2,5 Prozent, die noch vor dem zweiten Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump fällig wurden. Branchenexperten rechnen daher mittelfristig mit Produktionsverlagerungen von deutschen Auto-Herstellern in Richtung USA, um die Zölle zu umgehen.

Zusätzlich zu den Zöllen müssen sich EU-Autohersteller auf stärkere Konkurrenz aus den USA einstellen: Denn die EU muss im Gegenzug für den niedrigeren Zollsatz US-Autos zollfrei nach Europa lassen.

Wer­bung

Verständigung auf Handelsabkommen im August

Mitte August hatten sich die EU und die USA auf die entsprechende Zollsenkung verständigt. EU-Handelskommissar Maros Sefcovic hatte bei der Vorstellung der Erklärung in Brüssel gesagt, dass die EU für die rückwirkende Zollsenkung noch bestimmte Bedingungen erfüllen müsse - konkret war damit die Einleitung von Gesetzgebungsprozessen gemeint, durch die bestimmte US-Produkte einfacher in die EU eingeführt werden können. Der Start dieses Vorgangs erfolgte nun, und die USA kommen auch ihrem Teil des Deals nach.

Der eigentliche Zolldeal zwischen Trump und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist sogar noch älter: Bereits Ende Juli hatten beide eine Einigung im monatelangen Zollkonflikt bekanntgegeben. Es dauerte aber danach noch Wochen bis zu einer schriftlichen Erklärung, weil hinter den Kulissen weiter um Details gerungen wurde./sl/DP/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
24.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
22.09.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
17.09.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
16.09.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
09.09.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen