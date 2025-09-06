RENK Aktie News: RENK zeigt sich am Mittag gestärkt

Blick auf RENK-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von RENK. Das Papier von RENK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 67,69 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 67,69 EUR zu. In der Spitze gewann die RENK-Aktie bis auf 68,59 EUR. Bei 67,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 239.250 RENK-Aktien umgesetzt.

Bei 85,96 EUR markierte der Titel am 04.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 26,99 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,71 EUR am 17.10.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 73,84 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,598 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 64,20 EUR je RENK-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 13.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 347,53 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RENK einen Umsatz von 272,64 Mio. EUR eingefahren.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,41 EUR je Aktie.

