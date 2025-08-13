DAX24.350 +0,7%ESt505.426 +0,7%Top 10 Crypto16,73 -1,6%Dow44.836 -0,2%Nas21.731 +0,1%Bitcoin101.544 -3,6%Euro1,1665 -0,3%Öl66,42 +1,0%Gold3.345 -0,3%
Aktienkurs im Fokus

RENK Aktie News: RENK verbilligt sich am Nachmittag

14.08.25 16:09 Uhr
RENK Aktie News: RENK verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die RENK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 61,83 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
61,90 EUR -0,98 EUR -1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr fiel die RENK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 61,83 EUR ab. Das Tagestief markierte die RENK-Aktie bei 60,96 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 62,81 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 589.047 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,96 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RENK-Aktie somit 28,07 Prozent niedriger. Am 17.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,71 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 71,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,596 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RENK-Aktie bei 63,95 EUR.

RENK gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte RENK ebenfalls ein EPS von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 272,62 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 272,64 Mio. EUR umgesetzt worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,40 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

RENK-Aktie zieht an: Auftragslage bei RENK bleibt stark - Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktien uneins

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK im Fokus: Rüstungswerte im Erholungsmodus

Rüstungswerte unter Druck: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT verlieren

Nachrichten zu RENK

DatumMeistgelesen
Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
14:56RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:41RENK HoldWarburg Research
13.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:56RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
11:41RENK HoldWarburg Research
15.05.2025RENK HoldWarburg Research
05.05.2025RENK HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.03.2025RENK HoldWarburg Research
03.03.2025RENK NeutralJP Morgan Chase & Co.
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

