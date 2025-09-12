RENK Aktie News: RENK schiebt sich am Mittag vor

So bewegt sich RENK

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von RENK. Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 71,44 EUR zu. Bei 71,95 EUR erreichte die RENK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,99 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 160.187 RENK-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 85,96 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 20,32 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 75,22 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,420 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,598 EUR je RENK-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RENK-Aktie bei 64,20 EUR.

Am 13.08.2025 legte RENK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,47 Prozent auf 347,53 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,41 EUR je Aktie.

