RENK Aktie News: RENK am Montagnachmittag gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RENK. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 62,30 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 62,30 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die RENK-Aktie bei 63,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 61,55 EUR. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 914.748 Aktien.

Am 04.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 85,96 EUR. 37,98 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,71 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 71,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,596 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 64,20 EUR angegeben.

RENK gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. RENK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 347,53 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 272,64 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,41 EUR je RENK-Aktie.

