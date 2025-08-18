DAX24.432 +0,5%ESt505.486 +0,9%Top 10 Crypto15,85 -0,6%Dow44.981 +0,2%Nas21.410 -1,0%Bitcoin97.788 -1,9%Euro1,1669 +0,1%Öl66,12 -0,5%Gold3.326 -0,2%
Kurs der RENK

RENK Aktie News: RENK am Dienstagnachmittag weit abgeschlagen

19.08.25 16:09 Uhr
RENK Aktie News: RENK am Dienstagnachmittag weit abgeschlagen

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 9,1 Prozent auf 56,49 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
57,17 EUR -5,25 EUR -8,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 9,1 Prozent bei 56,49 EUR. Der Kurs der RENK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 56,40 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 60,90 EUR. Bisher wurden heute 1.050.474 RENK-Aktien gehandelt.

Bei 85,96 EUR markierte der Titel am 04.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,17 Prozent hinzugewinnen. Am 17.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 17,71 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 68,66 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

RENK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,420 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,596 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 64,20 EUR für die RENK-Aktie aus.

RENK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 347,53 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 272,64 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2025 1,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
15.08.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
13.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
