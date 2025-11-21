RENK Aktie News: RENK verliert am Vormittag kräftig
Die Aktie von RENK gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,5 Prozent auf 52,44 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die RENK-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 5,5 Prozent auf 52,44 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die RENK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 51,82 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 81.476 RENK-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 72,27 Prozent Luft nach oben. Bei 17,75 EUR fiel das Papier am 20.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 195,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2024 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,567 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 69,56 EUR an.
Am 13.11.2025 äußerte sich RENK zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,24 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK noch ein Gewinn pro Aktie von -0,01 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 307,59 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 268,03 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.
In der RENK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur RENK-Aktie
RENK-Aktie dennoch unter Druck: Bis 2030 deutliche Zuwächse angepeilt - Rheinmetall und HENSOLDT fester
Rheinmetall-Aktie mit Verlusten - auch RENK und HENSOLDT tiefer: US-Friedenssignale belasten Rüstungswerte
TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?
Ausgewählte Hebelprodukte auf RENK
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RENK
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: RENK Group AG
Nachrichten zu RENK
Analysen zu RENK
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:21
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.2025
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:21
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.2025
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.2025
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.03.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RENK nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen