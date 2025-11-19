DAX 23.325 +0,7%ESt50 5.584 +0,8%MSCI World 4.272 +0,2%Top 10 Crypto 12,47 +0,1%Nas 22.564 +0,6%Bitcoin 79.586 +0,5%Euro 1,1527 -0,1%Öl 63,96 +0,5%Gold 4.065 -0,3%
RENK Aktie

55,73 EUR -2,77 EUR -4,74 %
STU
Marktkap. 6,23 Mrd. EUR

KGV 34,38 Div. Rendite 2,29%
WKN wurde kopiert
WKN RENK73

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000RENK730

Symbol wurde kopiert
Symbol RNKGF

Jefferies & Company Inc.

RENK Buy

10:11 Uhr
RENK Buy
Aktie in diesem Artikel
RENK
55,73 EUR -2,77 EUR -4,74%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatzausblick bis 2030 sei solide, die leichte Prognoseerhöhung für 2027 beim operativen Ergebnis falle aber eher mau aus, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstagmorgen anlässlich des Kapitalmarkttages des Panzergetriebe-Herstellers./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG

Zusammenfassung: RENK Buy

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
55,94 €		 Abst. Kursziel*:
43,01%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
55,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,55%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RENK

10:11 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
14.11.25 RENK Buy Deutsche Bank AG
13.11.25 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 RENK Buy Deutsche Bank AG
24.10.25 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

