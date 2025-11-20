DAX23.352 +0,8%Est505.579 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +0,2%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.794 +0,8%Euro1,1515 -0,2%Öl64,11 +0,7%Gold4.064 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T Siemens 723610 SAP 716460 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Siemens Energy, RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, AMD, Broadcom, Novo Nordisk, Fraport im Fokus
Top News
Stocks in Action: Schott Pharma, Grenke, Pfisterer, Jungheinrich und AIXTRON. Stocks in Action: Schott Pharma, Grenke, Pfisterer, Jungheinrich und AIXTRON.
Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!
Kursentwicklung

RENK Aktie News: RENK am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

20.11.25 12:06 Uhr
RENK Aktie News: RENK am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RENK. Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,2 Prozent auf 55,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
55,43 EUR -3,24 EUR -5,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 4,2 Prozent auf 55,10 EUR ab. In der Spitze fiel die RENK-Aktie bis auf 52,70 EUR. Bei 58,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 855.408 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,34 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RENK-Aktie somit 39,01 Prozent niedriger. Am 20.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 17,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 67,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,576 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,19 EUR.

Am 13.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 307,59 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 14,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 268,03 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,37 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Rheinmetall-Aktie mit Verlusten - auch RENK und HENSOLDT tiefer: US-Friedenssignale belasten Rüstungswerte

TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?

Rheinmetall-Aktie dreht ins Minus: Operative Marge soll deutlich steigen - HENSOLDT und RENK profitieren nicht

Ausgewählte Hebelprodukte auf RENK

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RENK

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: RENK Group AG

Nachrichten zu RENK

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
11:56RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:11RENK BuyJefferies & Company Inc.
14.11.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
13.11.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11:56RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:11RENK BuyJefferies & Company Inc.
14.11.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
13.11.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
15.05.2025RENK HoldWarburg Research
05.05.2025RENK HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.03.2025RENK HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RENK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen