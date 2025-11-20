RENK Aktie News: RENK am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RENK. Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,2 Prozent auf 55,10 EUR.

Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 4,2 Prozent auf 55,10 EUR ab. In der Spitze fiel die RENK-Aktie bis auf 52,70 EUR. Bei 58,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 855.408 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,34 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RENK-Aktie somit 39,01 Prozent niedriger. Am 20.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 17,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 67,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,576 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,19 EUR.

Am 13.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 307,59 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 14,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 268,03 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,37 EUR je Aktie belaufen.

