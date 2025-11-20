DAX23.388 +1,0%Est505.589 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +0,2%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.794 +0,8%Euro1,1518 -0,2%Öl64,06 +0,6%Gold4.059 -0,5%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Renk auf 'Overweight' - Ziel 90 Euro

20.11.25 12:19 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RENK mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Der Panzergetriebe-Hersteller habe mit seinen Zielen für 2030 die Erwartungen erfüllt, schrieb David Perry am Donnerstagmorgen am Kapitalmarkttag. Der Konsens für den Zeitraum 2025 bis 2027 dürfte allerdings sinken. Auch für 2028 und 2029 könnte dies der Fall sein./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 09:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 09:50 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
11:56RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:11RENK BuyJefferies & Company Inc.
14.11.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
13.11.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

