ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Renk auf 'Overweight' - Ziel 90 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RENK mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Der Panzergetriebe-Hersteller habe mit seinen Zielen für 2030 die Erwartungen erfüllt, schrieb David Perry am Donnerstagmorgen am Kapitalmarkttag. Der Konsens für den Zeitraum 2025 bis 2027 dürfte allerdings sinken. Auch für 2028 und 2029 könnte dies der Fall sein./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 09:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 09:50 / GMT
Analysen zu RENK
Analysen zu RENK
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:56
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:11
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:56
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:11
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.2025
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.03.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
