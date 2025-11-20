RENK Aktie News: RENK am Nachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RENK. Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,2 Prozent auf 55,70 EUR.

Die RENK-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 3,2 Prozent auf 55,70 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die RENK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 52,70 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 58,82 EUR. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 1.134.326 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 62,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 213,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,576 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 70,19 EUR für die RENK-Aktie.

Am 13.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,24 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 307,59 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 268,03 Mio. EUR umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,37 EUR fest.

