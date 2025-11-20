RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Donnerstagvormittag ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RENK. Das Papier von RENK befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 57,46 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 57,46 EUR. Zwischenzeitlich weitete die RENK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 57,30 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,82 EUR. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 91.176 Stück gehandelt.

Bei 90,34 EUR markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,22 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,75 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 69,11 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass RENK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,576 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RENK 0,420 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RENK-Aktie bei 70,19 EUR.

Am 13.11.2025 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,24 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK noch ein Gewinn pro Aktie von -0,01 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 307,59 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RENK einen Umsatz von 268,03 Mio. EUR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,37 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

