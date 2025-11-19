RENK Aktie News: RENK tendiert am Vormittag um Nulllinie
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von RENK. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der RENK-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 62,36 EUR.
Werte in diesem Artikel
Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der RENK-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 62,36 EUR. Die RENK-Aktie zog in der Spitze bis auf 62,36 EUR an. Im Tief verlor die RENK-Aktie bis auf 61,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 62,06 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.018 RENK-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 90,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,87 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 17,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 251,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2024 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,576 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,19 EUR je RENK-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RENK am 13.11.2025. RENK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,01 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 307,59 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 268,03 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2025 1,37 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur RENK-Aktie
TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?
Rheinmetall-Aktie dreht ins Minus: Operative Marge soll deutlich steigen - HENSOLDT und RENK profitieren nicht
Bundesregierung hebt Exportverbot nach Israel auf: Wie Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und Co. reagieren
Ausgewählte Hebelprodukte auf RENK
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RENK
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: RENK Group AG
Nachrichten zu RENK
Analysen zu RENK
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.2025
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.03.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RENK nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen