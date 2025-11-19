RENK Aktie News: RENK tendiert am Vormittag um Nulllinie

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von RENK. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der RENK-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 62,36 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der RENK-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 62,36 EUR. Die RENK-Aktie zog in der Spitze bis auf 62,36 EUR an. Im Tief verlor die RENK-Aktie bis auf 61,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 62,06 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.018 RENK-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 90,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,87 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 17,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 251,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,576 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,19 EUR je RENK-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RENK am 13.11.2025. RENK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,01 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 307,59 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 268,03 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2025 1,37 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

