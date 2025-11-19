RENK Aktie News: RENK knickt am Nachmittag ein

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RENK. Das Papier von RENK gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,9 Prozent auf 58,61 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die RENK-Aktie in der XETRA-Sitzung um 5,9 Prozent auf 58,61 EUR ab. Die RENK-Aktie gab in der Spitze bis auf 58,29 EUR nach. Bei 62,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 588.787 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 90,34 EUR. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 35,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2024 (17,75 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 230,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,420 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,576 EUR je RENK-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,19 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 13.11.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,24 EUR, nach -0,01 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 307,59 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 268,03 Mio. EUR umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2025 1,37 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

