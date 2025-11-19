DAX23.259 +0,3%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -3,3%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.872 -1,6%Euro1,1586 ±0,0%Öl63,70 -1,7%Gold4.113 +1,1%
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX auf Richtungssuche -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- TKMS, Fraport, DroneShield, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Aktienempfehlung Rheinmetall-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Blick auf RENK-Kurs

RENK Aktie News: RENK tendiert am Mittag schwächer

19.11.25 12:04 Uhr
RENK Aktie News: RENK tendiert am Mittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von RENK. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 62,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
61,19 EUR -1,43 EUR -2,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr ging es für die RENK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 62,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RENK-Aktie bis auf 61,85 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 62,06 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 122.332 RENK-Aktien.

Bei einem Wert von 90,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,24 Prozent. Am 20.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 250,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,576 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,19 EUR je RENK-Aktie aus.

RENK gewährte am 13.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 EUR gegenüber -0,01 EUR im Vorjahresquartal. RENK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 307,59 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 268,03 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?

Rheinmetall-Aktie dreht ins Minus: Operative Marge soll deutlich steigen - HENSOLDT und RENK profitieren nicht

Bundesregierung hebt Exportverbot nach Israel auf: Wie Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und Co. reagieren

