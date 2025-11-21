RENK Aktie News: Bären lasten am Mittag auf RENK

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RENK. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 8,3 Prozent auf 50,87 EUR.

Das Papier von RENK befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 8,3 Prozent auf 50,87 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die RENK-Aktie bis auf 49,29 EUR. Bei 52,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.038.207 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 90,34 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 77,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2024 bei 17,75 EUR. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 186,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,420 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,567 EUR je RENK-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 69,19 EUR je RENK-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RENK am 13.11.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RENK -0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. RENK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 307,59 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 268,03 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,40 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.

