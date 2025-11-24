RENK Aktie News: RENK am Vormittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RENK. Zuletzt ging es für die RENK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,2 Prozent auf 49,21 EUR.

Die RENK-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,2 Prozent auf 49,21 EUR abwärts. Die RENK-Aktie gab in der Spitze bis auf 47,51 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 187.762 RENK-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 90,34 EUR erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 83,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RENK-Aktie. Bei 17,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 63,93 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,564 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 69,19 EUR je RENK-Aktie an.

RENK ließ sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RENK -0,01 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 307,59 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RENK einen Umsatz von 268,03 Mio. EUR eingefahren.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,39 EUR fest.

