RENK Aktie News: RENK am Montagmittag im Minusbereich
Die Aktie von RENK gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die RENK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,0 Prozent auf 48,84 EUR ab.
Die RENK-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,0 Prozent auf 48,84 EUR. Zwischenzeitlich weitete die RENK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,51 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,00 EUR. Zuletzt wechselten 566.786 RENK-Aktien den Besitzer.
Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,34 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 84,97 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2024 (17,75 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 63,66 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2024 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,564 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 69,19 EUR je RENK-Aktie an.
RENK ließ sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,01 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 307,59 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 268,03 Mio. EUR umgesetzt.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,39 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck: Europäer und Ukraine beraten über Änderungen an Trumps 28-Punkte-Plan
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck - US-Friedensplan belastet
RENK-Aktie dennoch unter Druck: Bis 2030 deutliche Zuwächse angepeilt - Rheinmetall und HENSOLDT fester
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:31
|RENK Hold
|Warburg Research
|21.11.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.2025
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.2025
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
