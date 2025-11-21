RENK Aktie News: RENK bricht am Freitagnachmittag ein

So bewegt sich RENK

Die Aktie von RENK gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von RENK gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 8,1 Prozent auf 51,01 EUR abwärts.

Die RENK-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 8,1 Prozent auf 51,01 EUR. Das Tagestief markierte die RENK-Aktie bei 49,29 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 52,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.421.903 RENK-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 90,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 77,10 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die RENK-Aktie mit einem Verlust von 65,20 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass RENK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,567 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RENK 0,420 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 69,19 EUR.

Am 13.11.2025 hat RENK die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,24 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK noch ein Gewinn pro Aktie von -0,01 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,76 Prozent auf 307,59 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 268,03 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,40 EUR je RENK-Aktie.

