DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,54 -4,8%Nas22.228 +0,7%Bitcoin72.647 -3,3%Euro1,1501 -0,3%Öl62,15 -1,7%Gold4.081 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J SAP 716460 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung Henry Schein (HSIC): 13 % EPS-Wachstum in Q3 übertrifft Erwartungen - Cloud-Technologie-Boom sichert führende Marktposition! Pivotal-Point Nachverfolgung Henry Schein (HSIC): 13 % EPS-Wachstum in Q3 übertrifft Erwartungen - Cloud-Technologie-Boom sichert führende Marktposition!
23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht 23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
So bewegt sich RENK

RENK Aktie News: RENK bricht am Freitagnachmittag ein

21.11.25 16:08 Uhr
RENK Aktie News: RENK bricht am Freitagnachmittag ein

Die Aktie von RENK gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von RENK gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 8,1 Prozent auf 51,01 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
51,13 EUR -2,42 EUR -4,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RENK-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 8,1 Prozent auf 51,01 EUR. Das Tagestief markierte die RENK-Aktie bei 49,29 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 52,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.421.903 RENK-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 90,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 77,10 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die RENK-Aktie mit einem Verlust von 65,20 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass RENK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,567 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RENK 0,420 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 69,19 EUR.

Am 13.11.2025 hat RENK die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,24 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK noch ein Gewinn pro Aktie von -0,01 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,76 Prozent auf 307,59 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 268,03 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,40 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

RENK-Aktie dennoch unter Druck: Bis 2030 deutliche Zuwächse angepeilt - Rheinmetall und HENSOLDT fester

Rheinmetall-Aktie mit Verlusten - auch RENK und HENSOLDT tiefer: US-Friedenssignale belasten

TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?

Ausgewählte Hebelprodukte auf RENK

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RENK

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: RENK Group AG

Nachrichten zu RENK

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
11:01RENK BuyDeutsche Bank AG
09:21RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:01RENK BuyJefferies & Company Inc.
20.11.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11:01RENK BuyDeutsche Bank AG
09:21RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:01RENK BuyJefferies & Company Inc.
20.11.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
15.05.2025RENK HoldWarburg Research
05.05.2025RENK HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.03.2025RENK HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RENK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen